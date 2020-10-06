Зинедин Зидан: «Реал» постарается выиграть ЛЧ. Мы знаем, кто мы и чего хотим»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от Лиги чемпионов перед матчем 1-го тура группового этапа с «Шахтером».
О том, что сейчас в Европе в футболе стало больше физики
«Футбол изменился, это правда. Он стал более интенсивным. Чтобы играть с высокой интенсивностью, надо много тренироваться, что мы и стараемся делать.
Мне нравится прессинг. Мы стараемся давить на соперника и в то же время делать так, чтобы ему было сложнее оказывать давление на нас. Но для этого нужно быть очень хорошо готовыми в плане физики».
О статусе фаворита в ЛЧ
«Мы знаем, кто мы и чего хотим. Важно хорошо подготовиться, но многие команды хотят выиграть Лигу чемпионов. И мы постараемся выиграть.
Конечно, у нас будут сложности. Но когда побеждаешь в турнире, всегда преодолеваешь трудности. Мы многого ждем от Лиги чемпионов».
О критике
«Речь всегда об одном и том же. Мы делаем свою работу. Знаем, что критика бывает, когда мы проигрываем. Собираемся делать свое дело – трудиться вместе и провести хороший матч завтра», – отметил тренер.
Матч «Реал Мадрид» – «Шахтер» пройдет 21 октября. Начало – в 19:55 по московскому времени.