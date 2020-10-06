Зинедин Зидан: «Реал» постарается выиграть ЛЧ. Мы знаем, кто мы и чего хотим»

Главный тренер «Реала» поделился ожиданиями от перед матчем 1-го тура группового этапа с .

О том, что сейчас в Европе в футболе стало больше физики

«Футбол изменился, это правда. Он стал более интенсивным. Чтобы играть с высокой интенсивностью, надо много тренироваться, что мы и стараемся делать.

Мне нравится прессинг. Мы стараемся давить на соперника и в то же время делать так, чтобы ему было сложнее оказывать давление на нас. Но для этого нужно быть очень хорошо готовыми в плане физики».

О статусе фаворита в ЛЧ

«Мы знаем, кто мы и чего хотим. Важно хорошо подготовиться, но многие команды хотят выиграть Лигу чемпионов. И мы постараемся выиграть.

Конечно, у нас будут сложности. Но когда побеждаешь в турнире, всегда преодолеваешь трудности. Мы многого ждем от Лиги чемпионов».

О критике

«Речь всегда об одном и том же. Мы делаем свою работу. Знаем, что критика бывает, когда мы проигрываем. Собираемся делать свое дело – трудиться вместе и провести хороший матч завтра», – отметил тренер.

Матч – «Шахтер» пройдет 21 октября. Начало – в 19:55 по московскому времени.