Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ», но клуб пока не начал переговоры. Окружение игрока огорчено этим

Нападающий Неймар хочет продолжить выступления за французский клуб.

По информации Le Parisien, сейчас бразильцу очень комфортно в «ПСЖ», однако переговоры о продлении контракта с клубом пока не начались. Это огорчает окружение Неймара.

Летом 2019 года футболист хотел покинуть клуб и вернуться в «Барселону», но сейчас ситуация изменилась.

Срок действующего контракта между Неймаром и «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 3 матча в Лиге 1, забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу. Его полная статистика – здесь.

Именно сейчас Неймар может занять место Роналду и Месси. Пусть у него получится