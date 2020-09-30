Вальбуэна о Неймаре: «Он в световых годах от Пеле и Роналдо. Ему не хватает больших побед»

Бывший полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна раскритиковал нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.
«В Бразилии выросли фантастические игроки, легенды. Думаю, Неймару не хватает больших побед. Он всего лишь выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной».
В финале восьми мы увидели, что он не играет так, как мы от него ожидали. Особенно в финале, где он был плох.
Он очень далеко, в световых годах от Пеле и Роналдо. Он сияет в Лиге 1, но мы ждали от него не этого. Если он хочет приблизиться к таким футболистам, он должен быть гораздо более стабильным и эффективным в больших матчах», – сказал Вальбуэна в эфире телеканала RMC.
Ранее Неймар стал вторым бомбардиром в истории сборной Бразилии с 64 голами. Он обошел Роналдо, впереди только Пеле.