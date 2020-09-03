Зе Луиш есть в заявке «Локо» на ЛЧ. УЕФА опубликовал список игроков

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УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на Лигу чемпионов.

В список внесен нападающий Зе Луиш, подписанный в конце трансферного окна.

Также в заявке числится форвард Лука Джорджевич, которого клуб отзаявил в РПЛ.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ранее писал, что Зе Луиша нельзя заявить в Лигу чемпионов без заявки на национальный чемпионат. В РПЛ Зе Луиш не был заявлен сразу, так как он был в команде девятым легионером.

Всего «Локомотив» заявил 25 футболистов из списка А для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Вратари: Гильерме, Коченков, Савин;

Защитники: Мурило, Чорлука, Игнатьев, Лысцов, Райкович, Рыбус, Сильянов, Живоглядов;

Полузащитники: Иосифов, Крыховяк, Куликов, Миранчук, М. Мухин, Рыбчинский, Тугарев, Жемалетдинов;

Нападающие: Джорджевич, Камано, Лисакович, Эдер, Зе Луиш, Смолов.

Станислав Магкеев и ряд других молодых футболистов будут заявлены в список B, так как по регламенту УЕФА, в список B должны быть заявлены игроки, которые родились 1 января 1999 года или позже и имели право выступать за клуб в течение двух лет без перерыва с момента исполнения 15 лет (16-летних игроков можно включить в список, если они были зарегистрированы в клубе в течение двух предыдущих лет). Заявить футболистов в список B можно за сутки до матча, сообщает клуб. 

Геркус всех напугал, что «Локо» опоздал с заявкой Зе Луиша в ЛЧ. На самом деле поводов для паники не было

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