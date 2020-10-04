Ван Дейк о травме: «Сделаю все возможное, чтобы вернуться как можно скорее, став лучше и сильнее»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк обратился к болельщикам по поводу травмы связок колена.

«Сегодня днем я встретился со специалистом, чтобы начать процесс планирования мельчайших деталей моей реабилитации после этого инцидента. Я полностью сосредоточен на восстановлении и сделаю все возможное, чтобы вернуться как можно скорее.

Несмотря на очевидное разочарование, я твердо верю, что в трудностях кроются возможности, и с Божьей помощью я вернусь, став лучше и сильнее, чем когда-либо.

Я верю, что в футболе, как и в жизни все происходит не просто так, и важно сохранять настрой, несмотря на взлеты или падения. При поддержке моей жены, детей, семьи и всех в я готов к этому испытанию.

Я хочу поблагодарить всех за слова поддержки, это очень много значит для меня и моей семьи. Теперь я буду делать все возможное, чтобы поддержать одноклубников всеми возможными способами перед большими матчами, а сам продолжу восстанавливаться день за днем. Я вернусь», – написал ван Дейк в инстаграме.

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