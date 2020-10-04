«Когда нападающий из 5 моментов ни одного не забивает, он должен задать себе вопрос». Талалаев после 0:3 с «Ростовом»

Главный тренер «Ахмата» подвел итоги поражения от «Ростова» (0:3) в 11-м туре РПЛ.

– При счете 1:0 чего не хватало , чтобы забить и отыграться?

– Ну, по-моему, здесь любой поймет, чего не хватало – забить гол. Не принято вообще публично критиковать своих игроков, но когда нападающий (Мелкадзе – Sports.ru) из 5 моментов ни одного не забивает, мне кажется, он должен задать себе вопрос. И мы можем задать ему вопрос.

Здесь вопрос, наверное, в организации игры, начнем с этого. Мы две игры крупно проиграли, да? 0:3 мы попали ЦСКА по схожему рисунку: 0:1, весь матч имели преимущество, создавали моменты, не хватает класса и реализации, чтобы забить, в концовке даем шанс молодым футболистам.

До удаления Швеца наша команда играла, наверное... Я считаю, что лучше соперника, скажу так, не критикую никого. Меня удовлетворяло то, что мы делали на поле, как выполняли установку. Не хватало заключительного удара.

И сценарий опять такой же. Мы проигрываем 0:3, а лучшим игроком все время признается вратарь соперника. О чем это говорит? Наверное, нужно работать над завершением.

Если игрок не забивает пенальти... Ну, наверное, за 65 дней тяжело научить его бить пенальти, это нужно было раньше делать.

Но самое интересное, что мы готовимся еще к кубковой игре и били пенальти последний месяц регулярно. Но при этом в этом сезоне уже три не забили, причем разные футболисты. Наверное, это вина тренера: неправильно выбирает тех, кто выходит бить, – заявил Талалаев в эфире «Матч Премьер».

Две минуты боли Мелкадзе: не забил пенальти, бахнул по пустым в перекладину с пяти метров – подарил победу «Ростову»