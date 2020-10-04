Тренер «Динамо» Кульчий: «ЦСКА был лучше, все закономерно. У нас игра не получилась»

Тренер подвел итог матча с (1:3).

– Не получилась у нас игра, надо признать, что ЦСКА был лучше. Все закономерно, поздравляю их с победой.

У нас многие вещи не получились, прежде всего, большие разрывы между линиями, не было компактности, проиграли подбор. В целом ЦСКА выглядел свежее.

– Насколько удалось команде выполнить установку высоко прессинговать, и если не удалось, то почему? Есть проблемы с физической готовностью или просто пока не готова команда так играть?

– Можно найти оправдание, что большая группа игроков уезжала в сборные. Мы собрались за несколько дней до игры и в этот период даже двусторонку не провели. Работали в малых группах.

Мы выглядели хуже, чем ЦСКА, это надо признать, – сказал Кульчий в эфире «Матч Премьер».