Нападающий «Спартака» высказался после матча 11-го тура РПЛ с «Химками» (3:2), в котором он забил дебютный мяч в составе красно-белых.

«Да, что говорить. Команда – красавцы. Много проблем перед этой игрой было, у ребят всякие болячки, но мы выстояли и обыграли неприятного соперника, который хорошо обороняется», – сказал Кокорин.

«Спартак» набрал 24 очка после 11 туров чемпионата и делит 1-е место в турнирной таблице с «Зенитом». В следующем туре команда Доменико Тедеско в гостях сыграет с «Краснодаром».

Волевая победа «Спартака»: лежали под «Химками» 55 минут, но все перевернулось после выхода Мозеса. Правда, к новичку куча вопросов