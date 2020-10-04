«Хетафе» обыграл «Барселону» впервые за 9 лет. Это первая победа над клубом из «большой тройки» при Бордаласе

дома одолел «Барселону» (1:0) в 6-м туре Ла Лиги.

Это первая победа «Хетафе» над «блауграной» с ноября 2011 года.

Также впервые при главном тренере (с 2016 года) клуб сумел одержать победу над представителем «большой тройки», в которую входят «Барселона», «Реал», «Атлетико».

В 5 матчах «Хетафе» одержал 3 победы и по разу сыграл вничью и уступил. На текущий момент клуб занимает вторую строчку в таблице чемпионата Испании.

😳«Барселона» впервые проиграла при Кумане и идет 9-й. Дальше – матч с «Реалом»