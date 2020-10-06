Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Хетафе», «Реал» против «Кадиса», «Гранада» принимает «Севилью»

В 6-м туре Ла Лиги «Атлетико» сыграет с «Сельтой», «Реал» примет «Кадис», «Барселона» отправится в гости к «Хетафе».
6-й тур
- Дата проведения
- 17 октября, 14.00, «Нуэво Лос Карменес»
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Гранада –
Руй Силва, Нева, Херман Санчес, Фулькье, Дуарте (Вальехо, 44), Кенеди, Милья, Пуэртас, Гоналон, Монторо, Сольдадо.
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Севилья –
Буну, Навас, Эскудеро (Акунья, 18), Диего Карлос, Серджи Гомес, Жордан, Фернандо, Ракитич, Сусо, Мунир, Фернандес.
- Дата проведения
- 17 октября, 17.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.30, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 17 октября, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 18 октября, 13.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 18 октября, 15.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 18 октября, 17.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.30, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 18 октября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.