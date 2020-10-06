Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Хетафе», «Реал» против «Кадиса», «Гранада» принимает «Севилью»

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В 6-м туре Ла Лиги «Атлетико» сыграет с «Сельтой», «Реал» примет «Кадис», «Барселона» отправится в гости к «Хетафе».

Чемпионат Испании

6-й тур

Гранада – Севилья 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
17 октября, 14.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
ГранадаРуй Силва, Нева, Херман Санчес, Фулькье, Дуарте (Вальехо, 44), Кенеди, Милья, Пуэртас, Гоналон, Монторо, Сольдадо.
СевильяБуну, Навас, Эскудеро (Акунья, 18), Диего Карлос, Серджи Гомес, Жордан, Фернандо, Ракитич, Сусо, Мунир, Фернандес.
Предупреждения:
Фернандо (10), Гоналон (30), Фулькье (40), Жордан (45).

 

Сельта – Атлетико
Дата проведения
17 октября, 17.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Кадис
Дата проведения
17 октября, 19.30, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Хетафе – Барселона
Дата проведения
17 октября, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эйбар – Осасуна
Дата проведения
18 октября, 13.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Леванте
Дата проведения
18 октября, 15.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Валенсия
Дата проведения
18 октября, 17.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Уэска – Вальядолид
Дата проведения
18 октября, 19.30, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Эльче
Дата проведения
18 октября, 19.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Реал Сосьедад
Дата проведения
18 октября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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