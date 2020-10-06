Анчелотти об АПЛ: «Возможно, нас ждет лучший розыгрыш в истории. «Ливерпуль» – фаворит, но многие усилились»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Футбол

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался перед матчем против «Ливерпуля» в АПЛ.

«Мы подходим к этой игре в хорошей форме. Мы встретимся с одной из самых сильных команд мира. У меня хороший состав, ребята скромны.

Мы лидируем в таблице, и прямо сейчас все в порядке, но впереди – длинный путь, мы столкнемся со сложностями. Это будет нашим экзаменом.

«Ливерпуль» остается фаворитом, но многие клубы усилились. Возможно, нас ждет лучший розыгрыш АПЛ в истории», – сказал Анчелотти в интервью La Gazzetta dello Sport.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет против «Эвертона» в 5-м туре АПЛ. Матч начнется в 14:30 по московскому времени. Следить за его ходом вы сможете по текстовой онлайн-трансляции, которую проведет Sports.ru.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья