Анчелотти об АПЛ: «Возможно, нас ждет лучший розыгрыш в истории. «Ливерпуль» – фаворит, но многие усилились»

Главный тренер «Эвертона» высказался перед матчем против в .

«Мы подходим к этой игре в хорошей форме. Мы встретимся с одной из самых сильных команд мира. У меня хороший состав, ребята скромны.

Мы лидируем в таблице, и прямо сейчас все в порядке, но впереди – длинный путь, мы столкнемся со сложностями. Это будет нашим экзаменом.

«Ливерпуль» остается фаворитом, но многие клубы усилились. Возможно, нас ждет лучший розыгрыш АПЛ в истории», – сказал Анчелотти в интервью La Gazzetta dello Sport.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет против в 5-м туре АПЛ. Матч начнется в 14:30 по московскому времени. Следить за его ходом вы сможете по текстовой онлайн-трансляции, которую проведет Sports.ru.