Роналду о словах министра спорта Италии про карантин: «Это ложь, я ничего не нарушал»

Нападающий , заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

«Я в порядке, у меня нет симптомов. Я хорошо спал прошлой ночью. Спасибо за ваши сообщения. Надеюсь в скором времени вернуться к тренировкам».

О словах министра спорта Винченцо Спадафоры о нарушении протокола

«Это ложь, я ничего не нарушал. Согласовав все с «Ювентусом» и сборной Португалии, мы сделали все в соответствии с предписаниями.

Мужчина в Италии, имя которого я не называю, сказал, что я не уважаю правила, но это неправда.

Я ни с кем не контактировал, даже в Турине».

О том, как он проводит карантин

«Моя семья живет на другом этаже дома, так что мы не можем контактировать. Но, если вы позитивно мыслите, то никаких проблем нет», – сказал Роналду в прямом эфире своего инстаграма.

«Ювентус» посадили на карантин, но Роналду психанул и уехал в сборную – а за ним еще 6 игроков. Последствия – максимум штраф