Миранчук войдет в заявку «Аталанты» на завтрашний матч с «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» сообщил, что полузащитник войдет в заявку команды на матч Серии А против «Наполи».

«Иличич отправится в Неаполь. Посмотрим, выйдет он в старте или на замену. Он будет частью команды. У него не было травмы, на восстановление от которой требуется время. Он не потерял своих навыков. Для нас это отличные новости.

Также в заявку войдет Миранчук. Он потерял месяц, но восстановился после травмы», – сказал Гасперини на пресс-конференции.

Миранчук в последний раз выходил на поле еще в составе «Локомотива» 23 августа, когда он и получил повреждение в матче со «Спартаком» (1:2).

«Аталанта» сыграет с «Наполи» в гостях завтра, 17 октября. Начало игры – в 16:00 по московскому времени.

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