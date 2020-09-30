Жерар Деулофеу: «Роналдиньо – лучший игрок в истории. Месси тоже невероятен»

Бывший хавбек «Барселоны» , выступающий за , рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

«Для меня лучшим игроком в истории является . Я встречался с ним. Как-то я пришел на игру на , и он сидел рядом со мной. Это было незабываемо.

Месси тоже невероятен, он мне тоже очень нравится. Я играл вместе с ним в течение полугода. Он приятный человек и выдающийся игрок. Его знает весь мир», – сказал испанец.

Деулофеу – воспитанник академии «Барселоны». Он не смог закрепиться в первой команде сине-гранатовых и в 2018 году был продан в «Уотфорд».