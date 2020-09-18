Касильяс о Роналду и Месси: «Достижения Криштиану впечатляют больше. Он упорно работал, чтобы стать лучшим»

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Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс сравнил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«У Криштиану всегда, с самого детства, было огромное желание стать лучшим, и я считаю, что ему это удалось.

Если сравнить Роналду с Месси, то достижения Криштиану впечатляют больше. Потому что мы все знаем, какой у Месси талант, но Роналду был целеустремлен и упорно работал, чтобы стать лучшим.

Нам повезло, что мы наслаждаемся игрой двух феноменальных игроков. Роналду может показаться наглым и высокомерным тем, кто его не знает, но все совсем наоборот», – сказал испанец в интервью ESPN.

Месси и Роналду не виделись больше двух лет, а теперь зарубятся в ЛЧ. По личным встречам Лео с отрывом выносит соперника

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