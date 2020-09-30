Португалия крупно выиграла оба матча без Роналду в 2020 году с общим счетом 7:1

разгромила Швецию в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций (3:0).

Лучший бомбардир в истории португальской команды пропустил эту игру из-за положительного теста на коронавирус.

В сентябре 35-летний форвард «Ювентуса» также пропустил матч сборной против (4:1). Таким образом, португальцы в двух матчах без Роналду в 2020 году одержали две победы с общим счетом 7:1.

В 2019 году Криштиану не пропустил ни одного матча сборной Португалии. С сентября по ноябрь прошлого года он выдал серию из шести матчей подряд с голами, забив в общей сложности 11 мячей за этот период.