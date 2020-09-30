Вендел: «В России холоднее, чем в Португалии. Когда вышел из аэропорта, подул сильный ветер, и я подумал: «Ну и мороз!»

Новичок «Зенита» поделился первыми впечатлениями от команды и России.

– Вендел, добро пожаловать в «Зенит»! Как ощущения после первого дня в новом клубе?

– Чувствую себя отлично, меня очень хорошо приняли в команде. Это поможет мне скорее адаптироваться здесь. Очень рад своей первой тренировке в «Зените»!

– Вы прилетели ночью, и на видео было заметно, что вам довольно прохладно. Как вам погода?

– Немного непривычный климат, холоднее, чем в Португалии. Когда вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, и я подумал: «Уфф, ну и мороз!». Но ничего, я быстро привыкну к этому.

– В «Зените» играли и продолжают играть многие бразильские футболисты. Консультировались ли вы с кем-нибудь перед переходом?

– Да, я переписывался с , задавал ему вопросы о команде, клубе. И он рассказал мне много хорошего о «Зените». Сегодня, в свой первый день здесь, начинаю в этом убеждаться!

– Почему вы выбрали 20-й номер?

– Я всегда играл под 37-м номером, но мне сказали, что в он занят, поэтому взял 20-й.

– Уже на следующей неделе «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов. Как ваше функциональное состояние?

– Думаю, я в хорошей форме. Но буду работать на тренировках еще больше, чтобы быть максимально готовым помочь команде в Лиге чемпионов.

– Закончим по-настоящему серьезным вопросом. Нашим болельщикам очень понравились ваши усы, но вы приехали с густой растительностью на всем лице! Когда останутся только усы?

– Даже не знаю, что ответить! Думаю, усы скоро вернутся, и я буду ходить с ними, раз они так знамениты, – сказал бразилец.

Вендел – в «Зените». Он попал в футбол в 17, чуть не перешел в «ПСЖ», шалил в «Спортинге» (водил без прав, нарушал режим)