Рэшфорд запустил петицию с просьбой к властям принять еще больше мер в борьбе с детским голодом

Нападающий запустил петицию с просьбой к властям принять дополнительные меры по обеспечению детей из нуждающихся семей бесплатным питанием в школах.

В частности, 22-летний футболист просит, чтобы семьи с детьми были обеспечены бесплатным школьным питанием и во время каникул.

«Этот разговор слишком долго откладывался. Британские дети голодают не из-за коронавируса. Мы должны срочно отреагировать, чтобы защитить уязвимые семьи с детьми.

Ни один британский ребенок не должен ложиться спать голодным в 2020 году. Также ни один из них не должен во время урока думать о том, что будут есть сегодня его братья и сестры или чем они будут питаться во время каникул», – заявил игрок сборной Англии.

На прошлой неделе форвард «МЮ» стал кавалером Ордена Британской империи.

Футболист был отмечен за кампанию, в рамках которой он призвал правительство выдать примерно 1,3 млн детей ваучеры на бесплатное питание в школе во время летних каникул в Англии в связи с пандемией коронавируса.

Маркус Рэшфорд – герой. Он заставил британское правительство отменить собственное решение и вернул детям бесплатное питание на лето