Дзюба не забил в 4 матчах подряд за сборную России. Безголевая серия – 324 минуты

сыграла вничью с Венгрией в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций (0:0).

Нападающий Артем Дзюба провел полный матч, но не отметился результативными действиями.

Он не забивает за национальную команду в четырех матчах подряд, серия без голов продолжается 324 минуты (без учета добавленного времени).

В последний раз Дзюба не забивал за сборную в четырех матчах подряд в период с октября 2018 года по март 2019-го.

С тех пор до нынешней 4-матчевой серии худшим его результатом были два матча без голов подряд в ноябре 2019 года.

Со статистикой 32-летнего форварда можно ознакомиться здесь.