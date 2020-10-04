Роман Зобнин: «Весь 2-й тайм провели около штрафной венгров. Черчесов в перерыве указал на тактические нюансы»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвел итоги матча Лиги наций против Венгрии (0:0).

– Я считаю, что физически все было в порядке. Дело в том, как мы играли, как прессинговали, получалось у нас это или нет. В плане «физики» вопросов вообще никаких нет, весь второй тайм провели около штрафной соперника.

– Что сказал в перерыве , что команда преобразилась?

– Указал на какие-то тактические нюансы. Нельзя сказать, что он накачал нас как-то, что мы побежали. Говорили, как прессинговать, как вскрывать оборону.

Первые 20 минут в первом тайме мы упустили, потом разбегались, после этого все пошло нормально, – сказал Зобнин в эфире канала «Матч ТВ».