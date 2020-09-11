Зе Луиш про ЛЧ: «Можно играть и с «Баварией», и с «Атлетико». Чего бояться «Локомотиву»?»

Форвард высказался о своей роли в клубе и группе железнодорожников в Лиге чемпионов.

– Полузащитники «Локомотива» забивают чаще нападающих, поэтому нам был нужен форвард, который бы забивал голы. В «Спартаке», за исключением последнего сезона, ты был не бомбардиром, а тем, кто помогает забивать. В какой роли ты видишь себя в «Локомотиве»?

– Каждый год я хочу совершенствоваться и становиться лучше. Если в прошлом году я забил меньше, в следующем хочу большего. Я нападающий и, чтобы помогать команде, должен забивать голы. В моей прошлой команде были хорошие форварды – мы должны конкурировать, но иногда я не играл из-за травм.

В «Локомотиве» тоже хорошие футболисты. Смолов – один из лучших в чемпионате, дважды был лучшим бомбардиром. Эдер – хороший нападающий. В команде сильные форварды, но иногда все зависит от уверенности. Я здесь, чтобы помочь им и помочь «Локомотиву». Для этого нужно забивать голы – наша главная цель. Я приехал, чтобы забивать больше голов и помогать команде.

– Больше – это сколько? Какая у тебя личная цель?

– Уже сыграли 10 матчей в чемпионате, правильно? Осталось еще 20 плюс Кубок России и . Очень хочу забить больше 15 голов во всех соревнованиях.

– Ты сказал, что хочешь забить более 15 голов, включая Лигу чемпионов. Думаю, ты знаешь результаты жеребьевки.

– Я знаю и очень хочу сыграть в этих матчах

– Ты рад, не боишься?

– Я никогда не боюсь! Я очень рад! Меня трясет, я уже чувствую этот адреналин – услышать гимн Лиги чемпионов!

Неважно, с кем мы играем – будь то «Реал» или ... Чего нам бояться? Это хорошие матчи.

Можно играть и с «Баварией», и с . Ты видишь, какой сейчас футбол – это безумие. Поэтому мы должны встретиться с ними лицом к лицу, – сказал Зе Луиш.

«Локомотиву» предстоит сыграть с «Баварией», «Атлетико» и «Ред Буллом» в еврокубковом турнире.