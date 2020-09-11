Зе Луиш: «Пришел в «Локомотив», чтобы снова стать чемпионом. Это большой клуб»

Новичок рассказал о своих целях в команде.

– Теперь ты будешь играть не за «Спартак», а за «Локомотив» – одного из главных соперников красно-белых. Ты думал об этом до перехода?

– «Локомотив» – большой клуб, поэтому думал недолго. Когда узнал об интересе «Локомотива», сразу сказал, что хочу присоединиться к большому клубу, который играет в Лиге чемпионов и каждый год борется за титул.

Для меня важно именно это. Я профессионал, куда бы я ни перешел, я выкладываюсь на полную.

– Лига чемпионов сыграла главную роль в твоем решении или была лишь одной из многих причин?

– Конечно, одной из многих, но футболистам всегда хочется играть на таком уровне. Были и другие предложения, но мне больше всего хотелось в «Локомотив». Я знаю страну, мне нравится клуб, не нужно начинать все с нуля.

– Ты стал чемпионом России со «Спартаком». В «Локомотиве» тоже ставишь самые высокие цели, верно?

– Конечно. Я пришел в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова. Каждый год я хочу быть чемпионом, потому что это большой клуб. Нужно ставить такие цели. Иначе мыслить нельзя.

– Ты уже беседовал с ?

– Еще нет. У каждого клуба одинаковые желания с тренером. Если клуб действительно хотел меня видеть, значит, меня хотел видеть и тренер. Поэтому не вижу здесь никакой проблемы, – сказал Зе Луиш.