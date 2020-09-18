Черчесов о Сафонове: «Если бы я его пригласил до матча «Краснодара» с ПАОК, чем бы закончилась игра? Все надо учитывать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду вратаря .

«Есть молодежная сборная, есть главная сборная, которые решают свои задачи параллельно. Тренер молодежной сборной всегда знает наши предпочтения.

Пока молодежка свою задачу не решила, мы старались оттуда никого не брать. После вчерашнего поражения молодежной сборной Сербии и нашей победы задача молодежки стала почти решена.

Плюс у нас выбыл Гильерме из-за болезни. Поэтому мы сделали то, что планировали, – вызвали Сафонова.

Вчера мы его пригласили, но я уверен, что сегодня, завтра и послезавтра будут об этом только и говорить. Давайте я вам задам вопрос: если бы я его пригласил 28 числа, до ответственнейшего матча «Краснодара» против ПАОК, и все бы ему звонили, и мама, и папа, и Артем [Дзюба] – чем бы закончилась игра против ПАОК?

Поэтому все надо учитывать. И мы стараемся все обхватить, чтобы никому не навредить. Сафонов сейчас отлично влился в команду, как будто тут всю жизнь. Хотелось бы, чтобы впредь к нам прислушивались и не опережали события», – сказал Черчесов.

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