«Интер» хотел обменять Эриксена на Боатенга. Игроки не возражали, но «Бавария» отказалась

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Джером Боатенг Кристиан Эриксен Пьеро Аузилио Футбол

«Интер» и «Бавария» могли обменяться футболистами во время летнего трансферного окна.

По информации Sport Bild, итальянский клуб хотел подписать защитника «Баварии» Джерома Боатенга, обменяв на него полузащитника Кристиана Эриксена. Рассматривался вариант с арендой игроков на сезон. В соглашении по датчанину была бы прописана опция выкупа.

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио изучал возможность осуществления сделки. Отмечается, что оба футболиста были заинтересованы в переходе.

Ни одна из сторон не понесла бы финансовых потерь, если бы обмен осуществился, поскольку и Эриксен, и Боатенг зарабатывают по 12 миллионов евро в год.

Однако «Бавария» отказалась от такого варианта. Во-первых, Эриксен не входил в планы спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича, а, во-вторых, главный тренер «Баварии» Ханси Флик был категорически против ухода Боатенга.

Указывается, что официальные переговоры между «Баварией» и «Интером» по поводу этого обмена так и не были начаты.

Эриксен перешел в итальянский клуб зимой. В сезоне-2020/21 он провел на поле 74 минуты в официальных матчах и не отметился результативными действиями. Боатенг же сыграл за «Баварию» во всех трех матчах Бундеслиги этого сезона.

Ранее сообщалось, что датчанин отказался переходить в «Боруссию» и «Герту» на правах аренды.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья