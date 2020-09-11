«Интер» хотел обменять Эриксена на Боатенга. Игроки не возражали, но «Бавария» отказалась

«Интер» и «Бавария» могли обменяться футболистами во время летнего трансферного окна.
По информации Sport Bild, итальянский клуб хотел подписать защитника «Баварии» Джерома Боатенга, обменяв на него полузащитника Кристиана Эриксена. Рассматривался вариант с арендой игроков на сезон. В соглашении по датчанину была бы прописана опция выкупа.
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио изучал возможность осуществления сделки. Отмечается, что оба футболиста были заинтересованы в переходе.
Ни одна из сторон не понесла бы финансовых потерь, если бы обмен осуществился, поскольку и Эриксен, и Боатенг зарабатывают по 12 миллионов евро в год.
Однако «Бавария» отказалась от такого варианта. Во-первых, Эриксен не входил в планы спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича, а, во-вторых, главный тренер «Баварии» Ханси Флик был категорически против ухода Боатенга.
Указывается, что официальные переговоры между «Баварией» и «Интером» по поводу этого обмена так и не были начаты.
Эриксен перешел в итальянский клуб зимой. В сезоне-2020/21 он провел на поле 74 минуты в официальных матчах и не отметился результативными действиями. Боатенг же сыграл за «Баварию» во всех трех матчах Бундеслиги этого сезона.
Ранее сообщалось, что датчанин отказался переходить в «Боруссию» и «Герту» на правах аренды.