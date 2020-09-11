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Серхио Агуэро: «Месси – жуткий нытик. Мы как старая супружеская пара»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о своих отношениях с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси, с которым они делят комнату во время выступления в национальной команде.

«Мы как старая супружеская пара. Месси – ужасный нытик. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на утро он всегда жалуется

Мы возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. Между этим есть время. Но Лео сразу идет в душ и готов идти вниз. А я в трусах и сижу в смартфоне. Проходит время, и он начинает: «У нас ужин в девять, осталось полчаса». Я продолжаю сидеть в смартфоне, и он продолжает: «Осталось 10 минут, мы вечно опаздываем. Мы тут уже час!».

И потом я начинаю собираться. Ему не нравится опаздывать!» – посмеялся Агуэро.

 

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