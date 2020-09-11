Месси – 2-й в списке наиболее подешевевших за 2020-й игроков, Гризманн – 3-й (Transfermarkt)

Сайт Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости игроков, обновил список наиболее сильно подешевевших футболистов за 2020 год.

Возглавляет рейтинг полузащитник «Реала» Эден Азар, стоимость которого снизилась со 120 до 60 млн евро. На второй строчке – форвард «Барселоны» Лионель Месси, он подешевел со 140 до 100 млн евро. Замыкает топ-3 партнер аргентинца Антуан Гризманн: его ценник снизился со 120 до 80 млн евро.

1. ( , 29 лет) – 60 млн евро (до – 120 млн).

2. ( , 33) – 100 млн (140 млн).

3. («Барселона», 29) – 80 млн (120 млн).

4. («Манчестер Сити», 25) – 128 млн (160 млн).

5. Неймар ( , 28) – 128 млн (160 млн).

6. ( , 26) – 28 млн (60 млн).

7. ( , 27) – 120 млн (150 млн).

8. («Ливерпуль», 28) – 120 млн (150 млн).

9. Брюйне ( , 29) – 120 млн (150 млн).

10. ( , 28) – 120 млн (150 млн).

Полный список можно изучить по ссылке.