Месси – 2-й в списке наиболее подешевевших за 2020-й игроков, Гризманн – 3-й (Transfermarkt)

Сайт Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости игроков, обновил список наиболее сильно подешевевших футболистов за 2020 год.
Возглавляет рейтинг полузащитник «Реала» Эден Азар, стоимость которого снизилась со 120 до 60 млн евро. На второй строчке – форвард «Барселоны» Лионель Месси, он подешевел со 140 до 100 млн евро. Замыкает топ-3 партнер аргентинца Антуан Гризманн: его ценник снизился со 120 до 80 млн евро.
1. Эден Азар («Реал», 29 лет) – 60 млн евро (до – 120 млн).
2. Лионель Месси («Барселона», 33) – 100 млн (140 млн).
3. Антуан Гризманн («Барселона», 29) – 80 млн (120 млн).
4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 25) – 128 млн (160 млн).
5. Неймар («ПСЖ», 28) – 128 млн (160 млн).
6. Кепа Аррисабалага («Челси», 26) – 28 млн (60 млн).
7. Харри Кейн («Тоттенхэм», 27) – 120 млн (150 млн).
8. Садьо Мане («Ливерпуль», 28) – 120 млн (150 млн).
9. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 29) – 120 млн (150 млн).
10. Мохамед Салах («Ливерпуль», 28) – 120 млн (150 млн).
Полный список можно изучить по ссылке.