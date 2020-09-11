Лига наций. Германия принимает Швейцарию, Испания в гостях у Украины

В рамках группового этапа Лиги наций сборная Германии играет дома со Швейцарией, а Испания встречается на выезде с Украиной.

Лига наций

Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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