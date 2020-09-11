Лига наций. Германия принимает Швейцарию, Испания в гостях у Украины

В рамках группового этапа Лиги наций сборная Германии играет дома со Швейцарией, а Испания встречается на выезде с Украиной.
Лига наций
Групповой этап
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «Ружди Бижута»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «Даугава»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Торсвеллур»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «НСК Олимпийский»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Под Горицом»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Райнпарк Штадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.