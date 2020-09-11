Лига наций. Германия принимает Швейцарию, Испания в гостях у Украины

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу результаты сборная Андорры по футболу сборная Кипра по футболу сборная Фарерских островов по футболу сборная Латвии по футболу сборная Черногории по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Азербайджана по футболу Сборная Швейцарии по футболу сборная Люксембурга по футболу сборная Сан-Марино по футболу сборная Мальты по футболу Лига наций УЕФА Футбол

В рамках группового этапа Лиги наций сборная Германии играет дома со Швейцарией, а Испания встречается на выезде с Украиной.

Лига наций

Групповой этап

Азербайджан – Кипр
Дата проведения
13 октября, 19.00, «Ружди Бижута»
превью матча онлайн статистика

 

Латвия – Мальта
Дата проведения
13 октября, 19.00, «Даугава»
превью матча онлайн статистика

 

Фарерские о-ва – Андорра
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика

 

Германия – Швейцария
Дата проведения
13 октября, 21.45, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика

 

Украина – Испания
Дата проведения
13 октября, 21.45, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Черногория – Люксембург
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Под Горицом»
превью матча онлайн статистика

 

Лихтенштейн – Сан-Марино
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Райнпарк Штадион»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья