Оздоев о задаче «Зенита»: «Выйти из группы в ЛЧ. Думаю, выполним ее»

Полузащитник оценил шансы клуба на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые сыграют в одной группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

«Для нас задача — выйти из группы в Лиге чемпионов. Думаю, выполним ее. Хочется, чтобы было меньше плохих разговоров о нашем футболе. Когда вылетели «Динамо» и «Ростов», многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю.

На мой взгляд, это уровень тех команд, которые на данном этапе так сыграли. «Краснодар» подтвердил, что уровень другой — впервые три команды в группе Лиги чемпионов.

У нас не любят хвалить своих. Хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может. Добиваться результата в — огромное уважение всех команд, все хотят туда попасть, клубы играют не на жизнь, а на смерть», – сказал Оздоев в эфире телеканала «Россия 24».