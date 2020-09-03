Гендиректор «Зенита»: «Трансферную кампанию под ЛЧ оцениваю на четверочку»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил трансферную компанию клуба в это окно.

«У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Будем играть тем составом, который у нас есть.

Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку», – сказал Медведев.

В это трансферное окно «Зенит» купил защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена и хавбека «Спортинга» Вендела. Также клуб вновь подписал контракт с полузащитником Далером Кузяевым.

Заступлюсь за Кузяева. Он правда хотел в топ-лигу – но проблема в том, что его карьерой управляет папа

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