Гендиректор «Зенита»: «Трансферную кампанию под ЛЧ оцениваю на четверочку»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил трансферную компанию клуба в это окно.
«У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Будем играть тем составом, который у нас есть.
Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку», – сказал Медведев.
В это трансферное окно «Зенит» купил защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена и хавбека «Спортинга» Вендела. Также клуб вновь подписал контракт с полузащитником Далером Кузяевым.
Заступлюсь за Кузяева. Он правда хотел в топ-лигу – но проблема в том, что его карьерой управляет папа