Гендиректор «Зенита»: «Трансферную кампанию под ЛЧ оцениваю на четверочку»

Генеральный директор оценил трансферную компанию клуба в это окно.

«У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Будем играть тем составом, который у нас есть.

Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку», – сказал Медведев.

В это трансферное окно «Зенит» купил защитника «Ливерпуля» и хавбека «Спортинга» . Также клуб вновь подписал контракт с полузащитником .

Заступлюсь за Кузяева. Он правда хотел в топ-лигу – но проблема в том, что его карьерой управляет папа