Билеты на матчи «Зенита» в ЛЧ стоят от 400 до 5200 рублей, VIP – до 80 тысяч

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«Зенит» объявил о старте онлайн-продаж билетов и абонементов на матчи Лиги чемпионов.

Билеты на игры с «Брюгге» и «Лацио» можно приобрести по цене от 400 до 4000 рублей, на матч с «Боруссией» – от 500 до 5200 рублей.

Также в продаже имеются билеты в комфортабельные бизнес-зоны по цене от 8 до 70 тысяч рублей («Брюгге» и «Лацио») и от 10 до 80 тысяч рублей («Боруссия»). Детские билеты продаются по цене 200 рублей.

Болельщики петербургской команды также могут купить онлайн-абонемент на все три матча группового этапа ЛЧ. Стоимость – от 1000 до 13200 рублей. 

Билеты продаются только в онлайн-режиме. Кассы «Газпром Арены» закрыты, в том числе в дни матчей.

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