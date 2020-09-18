Билеты на матчи «Зенита» в ЛЧ стоят от 400 до 5200 рублей, VIP – до 80 тысяч

объявил о старте онлайн-продаж билетов и абонементов на матчи Лиги чемпионов.

Билеты на игры с «Брюгге» и «Лацио» можно приобрести по цене от 400 до 4000 рублей, на матч с «Боруссией» – от 500 до 5200 рублей.

Также в продаже имеются билеты в комфортабельные бизнес-зоны по цене от 8 до 70 тысяч рублей ( и ) и от 10 до 80 тысяч рублей ( ). Детские билеты продаются по цене 200 рублей.

Болельщики петербургской команды также могут купить онлайн-абонемент на все три матча группового этапа ЛЧ. Стоимость – от 1000 до 13200 рублей.

Билеты продаются только в онлайн-режиме. Кассы закрыты, в том числе в дни матчей.