Директор «Ман Сити»: «Гвардиола – лучший тренер мира. Хотим, чтобы он остался»

Операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада заявил о желании клуба продлить сотрудничество с тренером .

«Тот факт, что Пеп тренирует «Сити» дольше, чем кого-либо в своей карьере, уже говорит о том, как далеко продвинулся клуб в развитии.

Это значит, что он рад быть здесь. Ему комфортно у нас. Гвардиола – лучший тренер мира, и мы хотим, чтобы он остался в «Манчестер Сити».

В правильное время мы поговорим [о контракте]. Надеемся, он продлит срок пребывания в , потому что его вклад огромен, и он будет иметь долгосрочный эффект. Подобные разговоры ведутся в нужное время, но наша позиция ясна: мы хотим, чтобы он остался.

Если появится ощущение, что нам нужно планировать выбор преемника, мы подумаем об этом, но наш приоритет – поговорить с Пепом, сделать так, чтобы ему было комфортно, чтобы все обстоятельства способствовали продолжению его работы здесь», – сказал Беррада.

Контракт 49-летнего каталонца с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.

«Сити» заваливает старт АПЛ: только 4 очка за 3 тура, катастрофа в реализации. По воротам «Лидса» били 16 раз – попали лишь дважды