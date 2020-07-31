Команды Гвардиолы не выходят в финал ЛЧ с 2011 года

Тренер Пеп Гвардиола не может вывести свою команду в финал чемпионов с 2011 года.

9 лет назад под руководством каталонца выиграла турнир. Тогда в решающем матче команда Гвардиолы победила «Манчестер Юнайтед» (3:1).

В 2012 году «блауграна» не смогла пройти «Челси» в полуфинале (0:1, 2:2). Сезон-2012/13 Гвардиола пропустил. Затем каталонец возглавил «Баварию», а вслед за ней – .

Мюнхенский клуб в период работы тренера во всех трех случаях вылетал на стадии полуфинала. «Манчестер Сити» в первый сезон с Гвардиолой выбыл в 1/8 финала, а в трех последующих – в 1/4 финала.

Помимо 2011 года, Гвардиола как тренер приводил «Барселону» к победе в Лиге чемпионов в 2009-м.