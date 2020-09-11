Верите в новую победу России над Турцией? Для вас – приветственный бонус 1000 рублей

Сборная России сыграет со сборной Турцией в 3-м туре Лиги наций.

В преддверии матча многое говорит за команду Черчесова. Во-первых, игра пройдет на поле россиян – в Москве. Во-вторых, соперники дважды встречались в Лиге наций в 2018-м, и оба матча тогда закончились поражением турок. Наконец, взгляните на таблицу: россияне уверенно лидируют в группе, набрав в двух турах шесть очков, а на счету гостей лишь одно.

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