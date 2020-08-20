Олег Яровинский: «Хвича не продается. 15 млн евро от «Локо»? Неинтересно. Ему бессмысленно идти в клуб РПЛ»

Спортивный директор «Рубина» заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Хвичу Кварацхелию.

– Сколько сейчас стоит ?

– Очень дорого. Для любого клуба продажа футболистов – естественная часть процесса существования.

И нужно четко понимать: когда в твоей команде есть футболист с таким потенциалом, как у Хвичи, то рано или поздно он уйдет. Это неизбежно, это развитие, таким игрокам в определенный момент нужно делать следующий большой шаг.

– Как оценить его сейчас? Сколько нужно заплатить, чтобы «Рубин» отпустил Хвичу?

– Невозможно оценить. Потому что он находится на этапе бурного роста. Ему крайне необходимо играть в команде, где полностью доверяет главный тренер, и где всем его суперположительным качествам дадут развитие.

Ему нужна работа тренера, ведь в силу возраста он иногда заигрывается, принимает импульсивные решения.

Хвича Кварацхелия обязательно перейдет в большой европейский клуб и будет стоить очень дорого, но сейчас самое неправильное время для клуба, чтобы продавать. Как и для Хвичи, чтобы уходить. Ему крайне важно получать максимальный уровень доверия, который он получает в .

Сейчас потенциальные покупатели не дадут сумму, которая нас устроит. Плюс у нас есть свои задачи, а также понимание, что футболиста к продаже надо готовить.

– Сейчас Кварацхелия не продается?

– Не продается. Сто процентов.

– 15 миллионов евро от – это неинтересно?

– Вообще ни от кого неинтересно. Ему бессмысленно переходить в российский клуб. Он способен сделать следующий шаг в Европу, но ему нужно немного окрепнуть ментально.

Не забывайте, Хвича не был игроком стартового состава в первой части прошлого сезона. Ему важно утвердиться в роли примы, показать стабильность. И тогда он перейдет. Уверен, это будет довольно дорого.

– Нет ощущения, что «Локомотив» наматывает круги вокруг базы и ждет возможности забрать его обратно?

– Официального предложения я не видел. Это все фактики в мире галактики. Если кто-то хочет его купить, он приходит и заявляет об этом.

У Рустема Фидаевича [Сайманова] телефон всегда включен, как и у меня. Любой клуб в мире может найти контакт и обратиться. Но сейчас это нецелесообразно, – сказал Яровинский.

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