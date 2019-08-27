«Локо» предлагает за Хвичу 15 млн евро, «Краснодар» – 10 млн

«Рубин» получил два предложения по полузащитнику , сообщает «Бизнес Online».

По данным источника, предложил за грузина 15 млн евро. В московском клубе считают, что Кварацхелия может стать заменой Алексею Миранчуку, перешедшему в «Аталанту».

Также сообщается, что направил официальное предложение по Кварацхелии и готов заплатить за хавбека 10 млн евро. Пока клубы не ведут переговоры, есть только предложение от южан.

Срок действующего соглашения между Хвичей и казанским клубом истекает в 2024 году. При этом в контракте нет отступных.

Сообщается, что Хвича всем доволен в Казани: ему нравится работать под руководством Леонида Слуцкого, при котором он закрепился в основе.

Напомним, что «Рубин» подписал Хвичу летом прошлого года формально в статусе свободного агента, но клуб потратил около 2-3 млн евро на комиссии и бонусы стороне игрока. Грузин выступал за «Локомотив» в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Рубин» отказался продать Кварацхелию в «Спартак».

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