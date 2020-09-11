Игорь Акинфеев: «ЦСКА – средняя команда. У нас нет сильных футболистов, один – Чалов»

Капитан ЦСКА в шутливой манере высказался о команде и партнерах.

– С кем из нынешнего состава ЦСКА пошли бы в разведку?

– Трудно сказать, очень молодая команда, неопытная. В футбол-то через раз получается играть. Конечно, это шутка.

Наверное, с проверенными ребятами [пошел бы], взял бы Кирилла Анатольевича Набабкина, Дзагу, Жору Щенникова.

Можно было бы сделать конкурс, взять одного добровольца и идти. Один бы точно не пошел – вдвоем с кем-то, потому что они предадут всегда (улыбается).

– Кто первый предаст?

– Предаст – слово такое я сказал… Первый убежит, наверное.

– А братьев Березуцких взял бы [в разведку]? Они вернулись в клуб.

– Братья – это иконы, эталон, их сейчас трогать нельзя, они должны следить за всей этой картиной, поэтому разведка, думаю, не для них уже.

– Кто самый стабильный?

– Не могу кого-то выделить. Хочу пожелать, чтобы команда была стабильна.

Один игрок не делает какой-то картины, результата. Он делает для себя – награды и все такое. Но чтобы один человек тащил команду, и она все время выигрывала и была на первом месте – это глупо, неправильно, и не будет такого никогда.

– С кем из защитников ты чувствуешь себя в безопасности?

– Ни с кем. Конечно, это опять мой бестолковый юмор.

Не безопасность, но защита выстроена так, что идет большой прогресс. Пускай Дивеев меня не слушает, но большой плюс поставлю ему – прогрессирует. Через пару-тройку лет вырастет в хорошего европейского защитника.

– Три самых сильных футболиста клуба на данный момент?

– Да на меня все обидятся, если я выберу. У нас нет сильных футболистов, у нас средняя команда вообще (улыбается). У нас сильный футболист только один – это (смеется).

– Кто в команде сможет доиграть до 40 лет?

– Не знаю. С вашими вопросами никто, наверное, не доиграет до сорока (улыбается).

– С кем из защитников команды нельзя расслабиться?

– У меня такого не было, чтобы лайт был. Всю жизнь Березуцкие, Игнашевич привозили на 90-й минуте (улыбается).

– Кто больше всего косячит в вашей штрафной?

– Ну, конечно, я на авансцене. Кто еще может косячить? – сказал Акинфеев.