Мерсон о Гуннерзавре: «Парти получает 150 тысяч в неделю. «Арсенал» не мог предложить ему 149, а остальное отдать динозавру?»

Бывший игрок «Арсенала» подверг клуб критике за решение сократить маскота Гуннерзавра.

«Озил выставил «Арсенал» на посмешище, предложил платить Гуннерзавру из своей зарплаты.

Увольнение маскота показывает, насколько эгоистичны и оторваны от реальности люди, управляющие клубом. Я невероятно зол. Тот, кто принял решение об увольнении, должен пристально взглянуть на себя.

Парень в костюме, Джерри Кай, любит свое дело. Он был с нами, когда еще я играл (Мерсон выступал за «Арсенал» с 1985 по 1997 год – Sports.ru). Он символ. Мои дети выросли с ним. Динозавр был интересен им так же, как игроки.

Даже если Гуннерзавра вернут, когда болельщиков снова пустят на стадион, это будет позор. Они только что подписали Парти за 45 млн фунтов. Он получает 150 тысяч фунтов в неделю. Хотите сказать мне, что «Арсенал» не мог предложить ему 149 тысяч, а остальное отдать динозавру?

Мне не нравится, что происходит с «Арсеналом». Это не тот клуб, что я помню», – написал Мерсон в своей колонке.

😖«Арсенал» уволил Гуннерзавра, чтобы сэкономить. Маскота уже готова подписать «Севилья»

Озил спас маскота «Арсенала», пообещав платить ему из своей зарплаты 👏🏼👏🏼👏🏼 Но соцсети увидели тут пиар-битву с клубом