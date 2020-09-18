Директор «Ман Сити»: «Готовы снова выиграть АПЛ. Уверены, что будет и победа в ЛЧ»

Операционный директор Омар Беррада считает, что клуб преуспеет в будущем.

«Исходя из наших ожиданий, прошлый сезон оказался неутешительным. Наша цель на каждый год – выигрывать АПЛ, и мы считаем, что в этом сезоне у нас есть команда, чтобы сделать это.

Мы затронули некоторые вопросы, которые было необходимо решить в команде. И я думаю, что мы готовы снова побороться в и выиграть ее.

Очевидно, победа в иге чемпионов – одна из наших целей. Мы уверены, что выиграем этот турнир. Наступит время, когда, надеюсь, мы выиграем его более одного раза за короткий промежуток времени.

Верим, что у нас есть правильные тренер и состав, верная структура. И мы победим, добьемся цели. Абсолютно точно. Но нам нужно и дальше учиться, соревноваться с лучшими клубами и повышать командный и индивидуальный опыт в этом турнире.

Так что когда мы пройдем полуфинал и дойдем до финала через несколько лет, надеюсь, мы выиграем турнир – и не раз, а, как я уже говорил, несколько раз. Сейчас у нас очень сильное поколение игроков, и мы считаем, что это поколение заслуживает победы», – сказал функционер.