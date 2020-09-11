Роналду сыграет с Францией в бутсах CR100 в честь юбилейного гола за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду показал, в каких бутсах сыграет с Францией в матче Лиги наций.

Компания Nike изготовила для 35-летнего форварда специальную пару бутс с надписью CR100.

Таким образом Nike поздравила игрока с достижением отметки в 100 голов за национальную команду.

Роналду стал первым европейцем, забившим 100 голов за свою сборную. В матче со Швецией в прошлом месяце он сделал дубль – второй мяч стал для него уже 101-м.

Матч Франция – Португалия состоится в воскресенье, 11 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Мы уже не знаем, какими эпитетами сопровождать рекорды Криша. Он первый европеец со 100 голами за сборную 😱