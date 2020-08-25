«Ман Сити» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1). У команды Гвардиолы 4 очка за 3 тура АПЛ

В 4-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с (1:1)

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На гол полузащитника гостей хозяева ответили точным ударом нападающего .

Для это второй матч подряд без победы. За три тура АПЛ команда Пепа Гвардиолы набрала 4 очка, по разу сыграв вничью, победив и проиграв.

В следующем туре «горожане» примут «Арсенал».

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