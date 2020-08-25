«Ман Сити» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1). У команды Гвардиолы 4 очка за 3 тура АПЛ

В 4-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Лидсом» (1:1)
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На гол полузащитника гостей Рахима Стерлинга хозяева ответили точным ударом нападающего Родриго.
Для «Ман Сити» это второй матч подряд без победы. За три тура АПЛ команда Пепа Гвардиолы набрала 4 очка, по разу сыграв вничью, победив и проиграв.
В следующем туре «горожане» примут «Арсенал».
- Дата проведения
- 3 октября, 19.30, «Элланд Роуд»
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Лидс –
Мелье, Купер, Эйлинг, Кох, Даллас, Клих (Дэвис, 77), Филлипс, Элдер Кошта, Алиоски (Поведа, 46), Робертс (Родриго, 56), Бэмфорд.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Рубен Диаш, Менди (Аке, 71), Лапорт, Уокер, Марез (Фернандиньо, 77), Фоден, Ферран Торрес (Бернарду Силва, 65), Родри, Стерлинг, де Брюйне.