Пеп о футболе: «Это как духи: побеждаешь – пахнешь приятно. Не выигрываешь – плохо пахнешь» 

Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги матча 4-го тура Премьер-лиги с «Лидсом» (1:1).

«После трех матчей я не думаю о том, сможем ли мы выиграть чемпионат. Я более чем удовлетворен тем, что игроки сделали до сих пор.

Нам нужно наладить несколько моментов, мы все еще немного далеки от наших лучших результатов. Понимаю, насколько сложна эта лига.

С «Лидсом» все было иначе, чем в матче с «Лестером». Тогда мы потеряли контроль над игрой, но здесь весь матч были в игре. Горжусь этими футболистами.

Конечно, мы далеки от вершины лиги, нам нужно начать выигрывать матчи. Это марафон, с матчами Лиги чемпионов такая ситуация складывается у всех команд.

Общество воздает должное победителям. Это как духи: когда выигрываешь, ты приятно пахнешь. Когда нет, плохо пахнешь», – сказал Гвардиола.

«Сити» заваливает старт АПЛ: только 4 очка за 3 тура, катастрофа в реализации. По воротам «Лидса» били 16 раз – попали лишь дважды