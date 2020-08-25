Златан Ибрагимович: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

Нападающий пошутил на тему положительного теста на коронавирус.

«Вчера у меня был отрицательный результат на коронавирус, а сегодня – положительный. Никаких симптомов не было.

Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея», – написал Златан в твиттере.

В сегодняшнем матче Лиги Европы против «Буде-Глимта» 38-летний швед не сыграет.

Ранее COVID-19 заразился защитник «Милана» Леонардо Дуарте.

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