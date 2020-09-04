Хавбек «Динамо» Захарян попал в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения по версии The Guardian

Российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян был включен английским The Guardian в список 60 самых талантливых игроков мира, родившихся в 2003 году.

«Захарян – элегантный, двуногий, универсальный центральный полузащитник, играющий на перехватах, выигрывающий подборы, двигающийся с умом, созидающий и забивающий», – говорится в характеристике 17-летнего игрока.

Арсен играет за «Динамо-2» в , где набрал 9 (6+3) очков по системе «гол+пас» в 9 матчах.

Также в рейтинге представлены следующие игроки: Александер Робинсон ( ), Сэмюэл Илинг ( ), ( ), Эдуар Мишю ( ), Илай Мориба ( ), Чезаре Казадеи ( ), Исра Салазар ( ) и другие.

Полностью рейтинг The Guardian можно найти здесь.