Дест о встрече с Месси: «Он не говорит по-английски, но пока мы улыбаемся друг другу, все будет хорошо»

Защитник Серджиньо Дест высказался после дебюта за «Барселону» в матче с «Севильей» (1:1).

«Я видел всех, в том числе Месси. Аргентинец не говорит по-английски, но встреча с ним была особенной.

Честно говоря, я не понял, что он мне сказал, но пока мы улыбаемся друг другу, все будет хорошо», — сказал Дест.

Дест о Месси: «Сделаю для него все, что смогу. Играть рядом с лучшим игроком мира – фантастика»

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)