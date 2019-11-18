Трансфер Чистякова в «Зенит» из «Ростова» сорвался. Терентьев не захотел уезжать из Петербурга (Sport24)

планировал арендовать защитника с правом выкупа.

В обратном направлении – в «Ростов» – должен был перейти защитник петербуржцев .

Однако сделка сорвалась в последний момент, так как Терентьев решил остаться в Санкт-Петербурге и побороться за место в основном составе «Зенита», сообщает Sport24.

Чистяков перешел в «Ростов» из «Тамбова» летом 2019 года. Конец прошлого сезона и начало нынешнего 26-летний футболист пропустил из-за травмы.

Подробную статистику выступлений Терентьева смотрите здесь, а Чистякова – здесь.

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