«МЮ» вернулся к варианту с подписанием Комана

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может перейти в .

По информации журналиста ESPN Роба Доусона, манкунианцы по-прежнему намерены усилить правый фланг атаки до закрытия трансферного окна и рассматривают вариант с подписанием француза.

Отмечается, что переходы хавбека и полузащитника «Барселоны» маловероятны.

При этом «МЮ» планирует сохранить в команде хавбека и защитника Брэндона Уильямса, несмотря на имеющиеся предложения об аренде игроков.

В середине сентября уже сообщалось об интересе «Ман Юнайтед» к Коману.

Международное трансферное окно в Европе закроется сегодня, 5 октября.