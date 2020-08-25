«МЮ» вернулся к варианту с подписанием Комана

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста ESPN Роба Доусона, манкунианцы по-прежнему намерены усилить правый фланг атаки до закрытия трансферного окна и рассматривают вариант с подписанием француза.
Отмечается, что переходы хавбека «Боруссии» Джейдона Санчо и полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле маловероятны.
При этом «МЮ» планирует сохранить в команде хавбека Дэниэла Джеймса и защитника Брэндона Уильямса, несмотря на имеющиеся предложения об аренде игроков.
В середине сентября уже сообщалось об интересе «Ман Юнайтед» к Коману.
Международное трансферное окно в Европе закроется сегодня, 5 октября.