«МЮ» вернулся к варианту с подписанием Комана

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Вингер «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста ESPN Роба Доусона, манкунианцы по-прежнему намерены усилить правый фланг атаки до закрытия трансферного окна и рассматривают вариант с подписанием француза.

Отмечается, что переходы хавбека «Боруссии» Джейдона Санчо и полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле маловероятны.

При этом «МЮ» планирует сохранить в команде хавбека Дэниэла Джеймса и защитника Брэндона Уильямса, несмотря на имеющиеся предложения об аренде игроков.

В середине сентября уже сообщалось об интересе «Ман Юнайтед» к Коману.

Международное трансферное окно в Европе закроется сегодня, 5 октября.

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