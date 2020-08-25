Зе Луиш проходит медосмотр для «Локомотива»

Форвард Зе Луиш близок к возвращению в чемпионат России.

Африканский футболист проходит медосмотр в Испании перед переходом в «Локомотив». Если обследование не выявит проблем, 29-летний игрок перейдет в «Локо».

Зе Луиш выступал в России за «Спартак» и выигрывал с клубом чемпионат и Суперкубок страны, а также становился бронзовым призером РПЛ.

💔 Мне грустно из-за перехода Зе Луиша в «Локомотив», но желаю ему только удачи

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