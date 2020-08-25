Широков подтвердил, что находится под подпиской о невыезде из-за избиения судьи

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков подтвердил, что находится под подпиской о невыезде по делу об избиении судьи в товарищеском матче любителей.

«Когда все закончится, я выскажусь. А сейчас высказываются только следственные органы.

Сейчас я действительно нахожусь под подпиской о невыезде.

Общался ли я с арбитром? Я сейчас не могу ничего прокомментировать», – сказал Широков.

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что ##### [вдарит] за красную карточку – и ##### [вдарил]