Адвокат избитого Широковым судьи официально попросил переквалифицировать дело на покушение на убийство

Защита судьи Никиты Данченкова официально попросила переквалифицировать дело об избиении арбитра на покушение на убийство, сообщил адвокат Александр Островский.

«Мы отправили следствию заявление о нашем несогласии с квалификацией уголовного дела. Мы просим переквалифицировать его на статью «Покушение на убийство», – заявил Островский.

Широков избил Данченкова в августе во время матча Московского Кубка Селебрити между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного».

В отношении экс-игрока сборной России возбудили дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что ##### [вдарит] за красную карточку – и ##### [вдарил]