Овечкин о Шунине: «Он не зря главный вратарь сборной России. Один из лучших игроков РПЛ»

Капитан поделился эмоциями по итогам матча 10-го тура РПЛ между и «Краснодаром» (2:0).

– Вы смотрите футбол только как болельщик или что-то профессиональное вам тоже интересно?

– Я как хоккеист – только как болельщик клуба «Динамо» Москва.

Понятное дело, знаю игроков, переживаю за свой клуб. Болею за клуб. Хоккей для меня одно, футбольный клуб – это другое.

– Понравилась игра? Очень много ударов, атак. Хоккей всегда более динамичен, но такой футбол приятно смотреть?

– В первом тайме сделал великолепный сэйв, спас команду от ситуации, в которой нужно было бы отыгрываться. После этого, через десять минут, наши забили гол.

Не зря Шунин сейчас главный вратарь сборной России. Один из лучших игроков чемпионата вообще.

Классный футбол. Болельщики, думаю, те, кто пришли, получили удовольствие. Кто смотрел по телевидению – тоже.

Для «Динамо» самое главное в нашей ситуации, когда клуб вылетел из Лиги Европы, для болельщиков сейчас самое главное – победа, – сказал Овечкин в эфире «Матч Премьер».